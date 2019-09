Quattro segnalazioni per mancati scontrini: chiuso il ristorante

La Guardia di Finanza di Siena sta proseguendo la propria serrata azione di controllo economico sull’intera Provincia.

Tra le numerose contestazioni comminate per mancata emissione di scontrini e ricevute, la più grave di questi giorni è a carico di un ristoratore della Valdelsa, nei cui confronti è scattata la sanzione amministrativa accessoria di chiusura dell’attività.

Nei confronti del soggetto, infatti, nei giorni scorsi è stata contestata la quarta sanzione in un quinquennio per mancata emissione del documento fiscale a fronte di prestazioni rese. Le Fiamme Gialle senesi all’esito del controllo hanno riscontrato dalle risultanze nelle banche dati che il nominativo risultava aver ricevuto già altre tre distinte violazioni, dal 2015. Ne è scaturita la conseguente segnalazione all’Agenzia delle Entrate competente per l’emissione del previsto decreto di chiusura, subito emesso e già reso operativo.