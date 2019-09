Alla guida dopo aver bevuto e con la droga: pizzicati dai carabinieri

I carabinieri di Montalcino nel corso di un servizio coordinato posto in essere nella serata di domenica, con l’impiego di 5 pattuglie che hanno battuto in particolare la Cassia, hanno segnalato alla prefettura di Siena per le conseguenti sanzioni amministrative due uomini. Il primo, un senese di 38 anni, a seguito di verifiche con etilometro, risultava avere un tasso alcolemico pari a 0,92 g/l, molto al di sopra dei livelli consentiti che sono oggi molto restrittivi (0,5 g/l). In sostanza, già un paio di bicchieri di vino durante una cena possono cagionare lo sforamento del limite consentito, anche se l’interessato ha l’impressione di essere perfettamente lucido.

Un 54enne di Castiglione D’Orcia è stato invece segnalato in quanto assuntore di stupefacenti, poiché trovato in possesso di una barretta da un grammo di hascish. Entrambi potranno avere delle conseguenze sulla patente di guida, a seguito dell’istruttoria che verrà compiuta dagli uffici competenti della Prefettura di Siena.