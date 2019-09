Maltrattamenti in famiglia, l'ingegnere non può più avvicinarsi a moglie e figlia

I carabinieri della stazione di Cetona hanno notificato a un ingegnere serbo di 53 anni, residente a Chiusi, un provvedimento emesso dal tribunale di Siena - ufficio Gip, consistente nella misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie 48enne e dalla figlia 22enne, studentessa.

Il provvedimento consegue a una serie di episodi di maltrattamenti in famiglia denunciati dalle vittime presso la stazione dei carabinieri, consistenti in percosse e ingiurie, verificatesi nel corso del 2019. Tali maltrattamenti, rivolti in particolare alla moglie, avevano avuto inizio a seguito dell’iniziativa della donna di richiedere una separazione giudiziale.

Viaggiando per lavoro, l’uomo si era spesso dovuto assentare dalla famiglia che pure aveva sostenuto economicamente negli anni con grande puntualità. Ma evidentemente qualcosa ad un certo punto si è rotto. Le donne sono state messe in contatto con un centro di assistenza per donne maltrattate, affinché possano almeno inizialmente rifugiarsi in località protetta ed essere assistite nel particolare momento.