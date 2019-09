Pedina la figlia perchè non vuole che faccia l'università: padre denunciato

Ha atteso la figlia all'ingresso delle Scotte, dove la diciottenne doveva effettuare il test di ammissione ai corsi di laurea per professioni sanitarie, con l'intento di impedirglielo. Perchè, secondo l'uomo, rumeno 48enne residente ad Abbadia San Salvatore, le donne non devono lavorare. Solo poche ore prima era stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti in famiglia. Obbligava la donna e la figlia a non vedere nessuno e a servirlo come un padre-padrone, facendosi addirittura allacciare le scarpe.

La ragazza ha visto il padre ed ha chiamato i carabinieri, nascondendosi nelle aule del polo didattico. L'uomo è fuggito ed è irreperibile. La ragazza ha sostenuto il test, poi ha raggiuto la madre in una residenza protetta.