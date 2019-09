Perseguita la ex moglie, denunciato

I Carabinieri di Colle di val d’Elsa hanno depositato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena una comunicazione di notizia di reato inerente alla denuncia per atti persecutori di un 58enne di Siena. Questi, da tempo separato dalla ex moglie di 11 anni più giovane, non dandosi per vinto per il fatto di essere stato lasciato dalla donna, che va ricostruendosi una vita autonoma e che ha trovato anche un lavoro, ha posto in essere nell’ultimo anno nei confronti della stessa reiterate condotte persecutorie, consistenti in vari episodi di pedinamento e avvicinamento.