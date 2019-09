Al via la ruota panoramica alla Lizza che rimarrà fino a fine ottobre. La concessione da parte del Comune era già stata data in primavera, ma per questioni burocratiche non era stato possibile installare la ruota in concomitanza con la presenza del Luna Park in Fortezza.

La ruota – secondo i documenti dell’amministrazione – sarà dotata di cabina per portatori di handicap, avrà cabine completamente chiuse e prevede all'interno della struttura di un chiosco per generi alimentari e bevande. La struttura avrà un perimetro a terra di 19 metri per 15, l’altezza della ruota sarà di 32 metri, per un diametro di 30 metri. Cinque giorni il tempo di montaggio, quattro per lo smontaggio.