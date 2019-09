Al test di ingresso di medicina si sono presentati in 620 per 244 posti

Erano in 620 (erano previsti in 650 ma trenta di loro non si sono presentati) i giovani che a partire dalle ore 11 nelle aule di via Mattioli, nel dipartimento di Scienze politiche, hanno effettuato il test di accesso a Medicina. La professoressa Maria Graziella De Montis, presidente del corso di laurea di Medicina a Siena, commenta così la giornata di ieri: “Tutto è andato bene, non si sono registrati problemi. Ora prende il via la procedura per la correzione dei test effettuati”.

A Siena i posti a disposizione sono 244.