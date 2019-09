Ubriaco alla guida in patria, arrestato in Italia

I carabinieri del Norm della Compagnia di Poggibonsi hanno dato esecuzione a un mandato di arresto europeo (Mae) proveniente dalla Romania. Il provvedimento è stato prodotto dalla magistratura romena nei confronti di un 47enne con precedenti denunce a carico in Italia, operaio proveniente da quel paese e attualmente residente a Poggibonsi.

Egli risulta essersi reso responsabile di una guida in stato di ebbrezza alcolica, reato commesso nel giugno 2017 in territorio romeno. L’arrestato dopo la notifica del provvedimento e la redazione dei necessari verbali è stato tradotto dagli uffici della compagnia valdelsana dei Carabinieri nella casa circondariale senese di Santo Spirito, in attesa di essere estradato in Romania, dove sconterà la pena irrogata con sentenza passata in giudicato. Tale pena potrà apparire eccessiva per la nostra sensibilità, ma tant’è: “dura lexsedlex”, l’ordinamento romeno questo prevede e l’Italia in quanto facente parte dell’Unione Europea deve dare attuazione a tale normativa comunitaria.