Trova una carta bancomat e preleva 1.250 euro: denunciato

Nella giornata di sabato 31 agosto i carabinieri di Colle di Val d’Elsa depositeranno alla procura della repubblica del tribunale di Siena una comunicazione di notizia di reato, inerente alla denuncia in stato di libertà per indebito utilizzo di carta di credito nei confronti di un 53enne valdelsano, coniugato e disoccupato, con precedenti denunce a carico.

A seguito della denuncia di smarrimento della propria carta bancomat, presentata da un 51enne, nato e residente a Colle, i militari intraprendevano indagini e apprendevano che da quella carta bancomat erano stati ritirati a più riprese, in epoca successiva al dichiarato smarrimento, 1250 euro in 5 riprese (250 euro per volta). La vittima non si era inizialmente resa conto del pericolo, ritenendo di aver semplicemente perso la tessera in questione.

Dall’esame dei video degli sportelli di prelievo utilizzati emergeva sempre la figura di un uomo che dopo diversi accertamenti, i carabinieri individuavano e riconoscevano nella persona denunciata. Le attività di prelievo non potevano proseguire in quanto nel frattempo l’interessato aveva proceduto a bloccare la carta presso la propria banca.

La vittima non si era evidentemente resa conto di aver subito il furto non soltanto della carta magnetica dal portafoglio, probabilmente lasciato incustodito in qualche circostanza, ma anche del relativo codice pin.