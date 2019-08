Acconciatura e pedicure senza scontrino: multa al salone di bellezza

Continuano i controlli della guardia di finanza di Siena di contrasto all’abusivismo commerciale e di riscontro sulla regolare emissione di scontrini e ricevute fiscali.

In tale ambito, nel corso di due distinti controlli, effettuati nei confronti di un centro estetico per la cura del corpo e di un salone di parrucchiera a Siena, i militari hanno accertato che a fronte dell’effettuazione di un trattamento di pedicure e di una messa in piega non erano stati emessi i rispettivi documenti fiscali attestanti l’avvenuto pagamento in contanti.

Immediate sono scattate le sanzioni amministrative per entrambi gli esercizi commerciali per un ammontare di 500 euro ciascuno.