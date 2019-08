Appartamenti al posto dell'ex cinema Impero

La società Siena in Vetrina comunica che sono partiti i lavori per la riqualificazione e ristrutturazione dell'ex Cinema Impero con la realizzazione di 18 appartamenti con superficie da mq.45 a mq.170, alcuni di essi con giardino, un fondo commerciale con tre grandi vetrine su Viale Vittorio Emanuele oltre a 4 garage di oltre 30 mq. e n. 19 posti auto in garage condominiale.