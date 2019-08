Ruba i soldi della sala giochi

Ha approfittato della distrazione del titolare di una sala giochi di Poggibonsi per portare via dalla cassa 1500 euro: a inchiodarlo sono state le telecamere di sicurezza del locale. Un 34enne di nazionalità albanese, già noto alle forze dell’ordine e gravato da precedenti legati a furti e reati predatori, è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato dai carabinieri del Norm della compagnia di Poggibonsi, al termine di indagini ed accertamenti che hanno ricostruito il volto dell’autore di un colpo messo a segno l’8 agosto.