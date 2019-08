Diciassettenne in vacanza a Punta Ala cade dal lucernario: ricoverato alle Scotte

Voleva entrare in un appartamento saltando da alcuni terrazzini e tetti, ma la finestra ha ceduto ed il turista, 17enne nato a Bologna ma residente a Firenze, è precipitato per cinque metri. E' avvenuto a Punta Ala, in uno degli eleganti condomini vicino al porto.

In un primo tempo le condizioni del giovane sono apparse gravi. L'elisoccorso è atterrato nel campo di polo e l'ha trasportato al policlinico delle Scotte. Gli esami medici hanno stabilito che non ha riportato lesioni permanenti ma solo molte contusioni.