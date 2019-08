Arrestata giovane di 22 anni mentre ruba nell'appartamento

E’ stata colta in flagranza del reato di furto ed arrestata dalla Polizia una giovane ladra introdottasi in un appartamento.

Nella sera di lunedì 12 agosto, mentre due coniugi stavano cenando nel loro appartamento di via Mameli, hanno sentito dei rumori provenire dalla camera da letto. Con stupore si sono trovati davanti una ragazza che stava rovistando tra i cassetti del comò e dei comodini.

Immediatamente, mentre la moglie ha cercato di distrarla per non farla scappare, il marito ha chiamato la Polizia.

Gli agenti delle volanti, giunti subito sul posto, hanno arrestato la giovane, M.C., ventiduenne serba e da tempo residente a Siena, in regola col permesso di soggiorno. La ragazza, tra l’altro, è stata trovata in possesso anche della probabile refurtiva di qualche altro “colpo” messo in atto nella serata, un orologio e quattro braccialetti d’oro che sono stati sequestrati.

A seguito dell’arresto la giovane, risultata con svariati precedenti a carico per furti con destrezza, è stata condotta in Questura per un’accurata perquisizione. Nella tasca dei pantaloni i poliziotti hanno trovato il denaro sottratto in casa dei coniugi.