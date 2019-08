Prodotti per i capelli irregolari: 900 pezzi sequestrati al mercato

Continua l’attività di monitoraggio dei finanzieri del comando provinciale di Siena a contrasto della contraffazione, dell’abusivismo commerciale e della sicurezza dei prodotti.

Stavolta l'impegno delle fiamme gialle ha portato al sequestro di circa 900 accessori per l’acconciatura dei capelli non rispondenti ai requisiti minimi della sicurezza, al mercato settimanale di Poggibonsi. E' stata individuata una imprenditrice cinquantenne che aveva posto in commercio accessori in plastica e stoffa, non rispondenti ai dettami previsti dal “codice del consumo”, in quanto sprovvisti delle informazioni minime identificative del prodotto che debbono essere presenti, in modo visibile e leggibile, sulle confezioni o sulle etichette degli stessi, quali il produttore o importatore, il paese di origine e la natura dei materiali impiegati per la loro realizzazione.

All’imprenditrice non in regola dopo il sequestro amministrativo dei prodotti non conforme alla normativa vigente è stata comminata una sanzione amministrativa da 516 a 25.823 euro.