Crolla cornicione; casa inagibile

I vigili del fuoco del comando di Siena sono interventi nel Comune di Poggibonsi in Via Giuseppe Verdi, per la caduta di un cornicione. I vigili del fuoco, hanno effettuato il sopralluogo con l'ausilio dell’autoscala, rimuovendo alcune parti rimaste distaccate mettendo così in sicurezza la porzione danneggiata. Inagibili alcune stanze dell'abitazione.