Taxi gratuiti per disabili a Siena al posto della risalità

Nuovi cartelli informativi alle risalite meccanizzate per informare del servizio gratuito che permette all’utente con disabilità di poter usufruire del taxi per essere accompagnato da una parte all’altra delle scale mobili.

Le risalite non sono accessibili alle persone con disabilità e per ovviare al problema è stato attivato, in collaborazione con Cotas (Consorzio Tassisti Senesi), il trasporto alternativo che si può richiedere telefonando allo 0577228799, tramite l’applicazione Siena Accessibile o con interfono, dove presente.

"Si tratta di un servizio molto importante su cui vogliamo fornire la massima informazione alla cittadinanza. Ringrazio il Consorzio Tassisti Senesi per la sensibilità dimostrata e la Siena Parcheggi per la nuova cartellonistica informativa, frutto di una progettazione condivisa con l’amministrazione", ha commentato l’assessore Sara Pugliese che, ieri, insieme al garante per la Disabilità, Flavio Masi, ha tenuto a battesimo l’installazione dei cartelli.