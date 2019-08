Leonardo Masi confermato presidente di Sei Toscana all'unanimità

Il Consiglio di Amministrazione di Sei Toscana ha confermato all’unanimità Leonardo Masi come presidente della società. Masi, la cui nomina è stata proposta dal socio Sienambiente, è stato confermato dopo aver assunto l’incarico il 26 giugno del 2018. Nato 49 anni fa a Prato, avvocato, Leonardo Masi è esperto in diritto societario e commerciale e vanta un’esperienza pluriennale come consulente giuridico di società, sia pubbliche che private, in varie aree del territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione ha anche provveduto alla nomina del vice presidente nella persona del Dott. Filippo Severi.

Secondo il programma che si sono dati i Soci, il Consiglio procederà alla nomina dell’Amministratore delegato nella prossima seduta consiliare.

Il Consiglio di Amministrazione di Sei Toscana è composto da: Leonardo Masi (presidente); Stefano Bina, ingegnere, attuale dg di Pavia Acque; Stefano D’Incà, dottore commercialista, ha ricoperto incarichi di amministratore, sindaco, revisore in società ed enti finanziari; Massimo Cini, direttore Area Gestionale e Finanziaria di Sienambiente e attuale presidente di Semia Green; Daniela Fantacci, dottoressa in Scienze politiche, dirigente responsabile Strategie e Sviluppo di Estra; Bernardo Lombardini, dottore in giurisprudenza, dirigente responsabile Affari Legali di Estra; Marco Mairaghi, dottore in economia e commercio, già amministratore delegato di Sei Toscana; Fabio Menghetti, ingegnere, attuale direttore tecnico di Sienambiente e Filippo Severi, architetto, attuale presidente di CSAI.