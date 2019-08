Convention Bureau Terre di Siena per sviluppare il turismo

Il prossimo 12 settembre, alle ore 15,30, nella Sala Sant'Ansano del prestigioso complesso museale di Santa Maria della Scala, sarà presentato e discusso con gli operatori della Meeting Industry il progetto di costituzione del nuovo Convention Bureau Terre di Siena, realizzato grazie alla volontà e all’impegno del Comune di Siena e degli altri Comuni costituenti l’Ambito Terre di Siena.

L’appuntamento, aperto all’intera filiera del turismo, in particolare al settore dei congressi e degli eventi e con la presenza dei sindaci dei 9 Comuni dell’Ambito, conclude un’intensa fase di approfondimento e di condivisione del progetto.

L’occasione per presentare il modello organizzativo e operativo del nascente sistema di promozione della destinazione e di rappresentanza dell’offerta MICE dell’Ambito Terre di Siena sul mercato nazionale e internazionale, con l’obiettivo di stimolare il settore del turismo per i benefici che lo stesso può apportare in termini di sviluppo economico, occupazionale e qualitativo per il territorio.