Disavanzo del Comune: cosa dice la Corte dei Conti

Parzialmente accolto: è questa la sentenza delle sezioni riunite della Corte dei Conti di Roma riguardo al ricorso presentato dal Comune di Siena a seguito della contestazione fatta dalla sezione toscana sui 13 milioni di disavanzo dei bilanci 2015-2016. Il pronunciamento, emesso il 29 luglio e reso noto il 31 all'Amministrazione, nella sostanza non cambia nulla della situazione in essere, confermando l'entità del disavanzo, senza apportare alleggerimenti o modifiche contabili di alcuni tipo. La sentenza ha deliberato che le somme che la Corte dei Conti della Toscana chiedeva di considerare come vincolate, debbano ora essere considerate risorse destinate.

“Il dispositivo – ha detto l'assessore al bilancio Luciano Fazzi - lo avevamo già, aspettavamo la sentenza per capire come avrebbero argomentato. Nella sostanza non cambia niente”