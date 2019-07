Irregolarità nel distributore di benzina indipendente

La Guardia di Finanza di Siena sta svolgendo nell’intera provincia numerosi controlli ai distributori stradali di carburanti.

Le attività ispettive riguardano, oltre l’aspetto prettamente fiscale e l’esame dei registri di carico e scarico, anche le licenze d’esercizio, le certificazioni di prevenzione incendi e la disciplina sulla corretta esposizione dei prezzi.

In un controllo tra le cosiddette “pompe bianche” (stazioni di servizio indipendenti che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione di carburante più note), è stata riscontrata un'irregolarità nell’erogazione per uno dei prodotti commercializzati.

I finanzieri hanno dapprima verificato le giacenze effettive dei prodotti petroliferi stoccati, queste ultime calcolate, con l’utilizzo dell'asta metrica, tramite la misurazione dell’altezza del prodotto contenuto in ogni singolo serbatoio e, mediante il tradizionale strumento del “Doppio decalitro”, il corretto funzionamento delle singole colonnine di erogazione. Per una di esse la misurazione ha fornito un riscontro irregolare, in quanto il prodotto realmente erogato è risultato di quantità inferiore a quanto riportato sul contatore volumetrico della colonnina.

Prontamente sanzionato il gestore nei confronti del quale è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa sino a 619 euro (lo scostamento rilevato è risultato compreso entro il 20 per mille, oltre tale soglia sarebbe scattata anche la segnalazione all’autorità giudiziaria penale).