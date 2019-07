Overdose in casa dell'amico, i carabinieri trovano 12 piante di marijuana

Nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 luglio, a Sarteano, nell’abitazione di un 51enne pregiudicato originario del luogo in quel momento presente nell’immobile, un 43enne, nato a Siena e residente a Sarteano, anch’egli con precedenti denunce a carico, veniva colto da malore a seguito di un’overdose causata dall’assunzione per via endovenosa di un mix di cocaina ed eroina.

Prontamente soccorso da personale sanitario del 118, veniva trasportato a Nottola, dove veniva ricoverato in stato di osservazione. Lo stesso non versava comunque in pericolo di vita.

All’esito della perquisizione eseguita dai caranibieri, venivano rinvenute 12 piantine di “marijuana”, per cui il proprietario dell’immobile medesimo veniva denunciato.