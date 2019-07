Fermata in auto con il permesso di soggiorno revocato

La guardia di finanza, durante un turno notturno eseguito nei pressi del casello autostradale di Siena Bettolle, ha fermato una vettura di grossa cilindrata con a bordo un cittadino italiano ed una cittadina kazaka.

I fermati sono risultati essere colpiti da provvedimenti restrittivi: in particolare l’uomo, residente nella provincia di Lucca, a seguito di condanna per vari reati tra i quali truffa e contraffazione aveva l’obbligo di non allontanarsi dal luogo di residenza se non per motivi lavorativi; la donna è, invece, risultata destinataria di procedimento di revoca del permesso di soggiorno.

I militari, una volta terminato il controllo con i tutti necessari riscontri, hanno proceduto a informare gli uffici giudiziari e gli altri Organi di competenza per la tempestiva attuazione degli adempimenti dovuti.