Cercano di clonare le carte dal bancomat in Piazza Del Campo

Uno skimmer completo di telecamera e alimentazione a batteria è stato trovato dai carabinieri in uno sportello atm nella filiale di Banca Cras in Piazza Del Campo. Il dispositivo era stato messo all'esterno per memorizzare i codici pin e i dati delle carte utilizzate.

La zona è ampiamente coperta da impianti di videosorveglianza per cui sono in corso attività di visione delle telecamere per cercare di risalire ai responsabili dell'attività illecita, anche perché non si tratta del primo episodio.

I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione.