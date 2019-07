Arrivano maltempo, pioggia e allerta meteo

Sarà una giornata di maltempo, almeno secondo le previsioni, quella di lunedì 15 luglio. E' prevista pioggia un po' in tutta la provincia di Siena, a cominciare dal capoluogo.

Allerta arancione dalle 7 e fino alle 21 di domani, lunedì 15 luglio per forti temporali a carattere diffuso in Arcipelago, a carattere sparso lungo la costa centrale e meridionale in rapida estensione alla costa e alle zone Appenniniche, e successivamente nel corso della mattinata anche alle zone interne del territorio.

Dalla mattinata c’è infatti la possibilità di isolati temporali anche sulle rimanenti zone della regione dovuti ad un rapido e marcato peggioramento delle condizioni meteo.

Nel corso della sera tendenza a graduale miglioramento a partire dalle zone settentrionali, con precipitazioni in lenta attenuazione-cessazione.