Emergenza caldo, aumentano i ricoveri alle Scotte. Ecco i consigli

Con l’arrivo del grande caldo si è registrato al policlinico Santa Maria alle Scotte un aumento tra il 20% e il 30% nei ricoveri dei pazienti fragili, anziani e con polipatologie, legati soprattutto a malori, disidratazione e uso non appropriato di particolari terapie farmacologiche.

Per questo è utile dare alcuni consigli pratici, per ridurre i rischi per la salute degli anziani con l’arrivo del grande caldo. Ne abbiamo parlato con il dottor Marco Antonio Bellini, responsabile della Uosa AcroPoliS, un servizio nato nel 2010 e dedicato proprio ai pazienti fragili e complessi, con polipatologie, ma soprattutto anziani. "Il primo consiglio utile per gli anziani – spiega Bellini – soprattutto in caso di cardiopatie o ipertensione è rivolgersi al medico curante. Sconsigliato vivamente il “fai da te”: non si debbono interrompere bruscamente le terapie mediche. Inoltre tutti i medicinali devono essere conservati in luoghi freschi e, se necessario, anche in frigorifero.

Per evitare la disidratazione – prosegue Bellini – è importante bere almeno due litri di acqua al giorno. E’ inoltre importante consumare pasti frequenti e leggeri preferendo pasta, pesce, carni bianche, frutta ad alto contenuto di acqua". "Il consiglio fondamentale – conclude Bellini - è quello di evitare di uscire di casa nelle ore più calde della giornata, cioè dalle 11 alle 18, non restare all’interno di automobili parcheggiate al sole e ripararsi sempre dal sole".