Un morto e 12 feriti nel doppio incidente stradale

Un morto e dodici feriti è il tragico bilancio di un doppio incidente stradale.

Prima i soccorsi sono intervenuti per un incidente stradale al km 390 della A1, dove sono rimasti coinvolti un autocarro ed una vettura. Durante il soccorso, al km 390+800, avveniva un secondo incidente dove erano coinvolte tre autovetture. Nel totale dei due sinistri 12 feriti sono stati presi in carico dal personale sanitario del 118, mentre per una persona è stato constatato il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco.