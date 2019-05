Si separano le strade della Robur e del ds Dolci

La notizia era nell'aria, ma adesso è ufficiale: Giovanni Dolci non è più il direttore sportivo della Robur. "Dopo un sereno confronto - si legge in una nota ufficiale della dirigenza - è arrivata la decisione consensuale di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno. La presidente Anna Durio, il vicepresidente Federico Trani e la società tutta ringraziano Dolci per il lavoro svolto e per il contributo dato nelle tre stagioni trascorse insieme, che hanno permesso una ricostruzione della rosa e una patrimonializzazione dell’organico stesso, sfiorando traguardi ambiziosi".

Il nuovo ds bianconero sarà Davide Vaira, già direttore dell’area tecnica e riferimento per il mercato del Siena negli scorsi anni proprio al fianco di Dolci.