Francesco Totti, annuncio sul futuro dell'ex capitano della Roma

Francesco Totti, a due anni e mezzo dall'annuncio del ritiro dal calcio, ha scelto twitter per annunciare la nuova sfida che lo vedrà impegnato in prima persona. L'ambito di riferimento per il futuro del fuoriclasse giallorosso è naturalmente il calcio. "Inizia una nuova avventura. Con orgoglio - ha scritto il capitano della Roma - vi annuncio che ho fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori che hanno sede a Roma: la CT10 e IT Scouting".

Si tratta di una nuova attività che ha il proprio quartier generale all'Eur. Il Pupone sarà affiancato dall’amico Carlo Cancellieri, che è anche il suo allenatore nella squadra di calcio a 8, dall'agente Fifa e procuratore Giovanni DeMontis, dal suo storico commercialista Adolfo Leonardi e dallo scout Matteo Fittavolini, al quale farà riferimento il lavoro di scoperta e valorizzazione di giovani calciatori di talento.