Robur Siena beffata nel finale, pareggio 1-1 con la Juventus Under 23

Robur Siena-Juventus Under 23 1-1

ROBUR SIENA: Confente, Migliorelli, D’Ambrosio, Serrotti, Baroni, Gerli, D’Auria (29’st Campagnacci), Da Silva (29’st Arrigoni), Vassallo (44’st Oukhadda), Guidone (45’st Ortolini), Lombardo. All. Dal Canto. A disp. Ferrari, Cesarini, Romagnoli, Andreoli, Buschiazzo, Panizzi, Setola, Argento.

JUVENTUS U23: Loria, Coccolo, Mota Carvalho, Beltrame (24’st Olivieri), Mule, Toure, Zanimacchia (39’st Freferiksen), Di Pardo, Rafia (14’st Portanova), Frabotta, Fagioli. All. Pecchia. A disp. Nocchi, Raina, Oliveira, Muratore, Peeters, Del Sole, Gozzi.

Arbitro: Marco Monaldi (Macerata). Assistenti: Giuseppe Di Giacinto (Teramo) e Giulio Basile (Chieti)

Marcatori: 27’pt Da Silva, 41’st Toure

Ammoniti: Vassallo, Lombardo

Note: 1971 abbonati, 412 paganti, 15209 euro incasso (compresa quota abbonati).

La Robur non riesce a scalare posizioni in classifica e resta beffata dalla Juventus Under 23. Quando la squadra di Dal Canto assaporava la vittoria, grazie alla rete nel primo tempo di Da Silva (nata da una ripartenza dopo un clamoroso gol sbagliato di Beltrame), all'86' è arrivata la rete beffa di Tourè che ha pareggiato i conti. I bianconeri senesi sono stati poco incisivi in attacco, la necessità di una punta si fa sentire. Intanto la classifica dice 32 punti insieme a Carrarese e Novara. Il Renate è a 33 e Pontedera a 39. Su in alto inarrivabile il Monza, a 49 punti.