Robur Siena-Ternana 0-1

ROBUR SIENA: Ferrari, Guberti, Campagnacci (24’st D’Auria), Romagnoli, Gerli, Oukhadda, Polidori (28’st Ortolini), Da Silva (41’st Guidone), Andreoli (24’st Serrotti), Buschiazzo, Panizzi. All. Dal Canto. A disp. Confente, Migliorelli, Arrigoni, D’Ambrosio, Baroni, Setola, Argento, Lombardo.

TERNANA: Marcone, Furlan (24’st Parodi), Vantaggiato, Russo (46’st Diakitè), Paghera (1’st Palumbo), Sini, Defendi, Nesta (35’st Celli), Bergamelli, Damian, Partipilo (24’st Torromino). All. Gallo. A disp. Tozzo, Iannarilli, Mammarella, Ferrante, Suagher, Marilungo, Niosi.

Arbitro: Ermanno Feliciani (Teramo). Assistenti: Cosimo Cataldo (Bergamo) e Marco Ceccon (Lovere)

Marcatori: 19’st Vantaggiato

Ammoniti: Buschiazzo, Russo, Da Silva

Note: 837 paganti (118 ospiti), 4795 euro incasso.

La Robur esce dalla Coppa Italia. In semifinale va la Ternana che è passata al "Franchi" grazie ad un gol di Vantaggiato. I bianconeri tentano di andare in vantaggio in alcune occasioni senza concretizzare per due volte con Polidori: prima al 21' e poi al 49'. Al 64' la rete di Vantaggiato che sfrutta un cross di Damian. Tre minuti dopo la Ternana colpisce il palo con Partipilo. Il Siena può pareggiare al 73' con Da Silva, ma non ci riesce. La Robur Siena è fuori dalla Coppa Italia.