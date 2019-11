Robur, pari scialbo e rigore sbagliato

Robur Siena-Gozzano 1-1

ROBUR SIENA: Confente; D’Ambrosio, Baroni, Panizzi; Migliorelli (1’st Lombardo), Serrotti (34’st Ortolini), Gerli, Vassallo (1’st D’Auria), Setola (15’st Guberti); Polidori (15’st Guidone), Cesarini. All. Dal Canto. A disp. Ferrari, Arrigoni, Romagnoli, Oukhadda, Da Silva, Andreoli, Buschiazzo.

GOZZANO: Crespi, Tumminelli, Ugge, Guitto, Emiliano, Bukva (11’st Palazzolo), Rolle, Bruzzaniti (21’st Zucchetti), Fedato (30’st Secondo), Vono (11’st Tomaselli), Rizzo (1’st Tordini). All. Sassarini. A disp. Bertinotti, Fiory, Salvestroni, Mutti, Gemelli, Maiorino, Fasolo.

Arbitro: Mario Vigile (Cosenza). Assistenti: Francesco Valente (Roma 2) e Francesco Rizzotto (Roma 2).

Marcatori: 22’pt Vono, 45’st D’Auria

Ammoniti: Cesarini, Emiliano, Crespi, Tomaselli, Lombardo, Secondo

Espulsi: Tordini

Note: 1971 abbonati, 424 paganti (8 ospiti) 15242 euro incasso (compresa quota abbonati)

Il Siena agguanta il pareggio soltanto nel finale con una gran botta da fuori di D'Auria, ma per gran parte della partita è stata sotto 0-1 per colpa di Vono che ha siglato il momentaneo vantaggio del Gozzano. Da sottolineare lo sbaglio dal dischetto di Polidori. A fine partita mister Dal Canto si è detto poco soddisfatto della prestazione mentre la presidente Anna Durio ha rivolto un appello ai tifosi: "Datemi una mano, non capisco certi malumori".