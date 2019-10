Primo derby tra Robur Siena e Pianese in un campionato professionistico, su entrambe le sponde l'evento è atteso con fiducia nei propri mezzi. "Contro la Pergolettese - spiega Alessandro Dal Canto della Robur - abbiamo fatto una buona partita. Veniamo da un buon periodo, anche se in casa vogliamo fare meglio. La Pianese? Conosco bene Montaperto e Seminara per averli allenati, ma ci sono tanti altri giocatori con qualità. E’ una partita da prendere con le molle, non c’è niente di scontato”.

Sull'altro fronte, Marco Masi spiega: "Contro il Monza abbiamo offerto una buona prestazione, abbiamo l’obbligo di replicare contro una formazione importante e che ha grandi ambizioni come il Siena. Andremo, come sempre, alla ricerca di punti in quello che è il primo derby senese in serie C, quindi un evento storico. Per noi è una sfida importante, cercheremo di fare del nostro meglio. La Robur è forte, credo sia una casualità il fatto che non abbia mai vinto in casa. Il calcio vive di episodi”.