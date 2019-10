Robur, la bella in trasferta. Vittoria sull'Albinoleffe

Albinoleffe-Robur Siena 0-1

ALBINOLEFFE: Savini, Gavazzi, Quaini (20’st Gonzi), Gusinu, Cori, Ruffini, Canestrelli (33’st Galeandro), Giorgione, Genevier (31’st Kouko), Gelli, Sibilli (20’st Ravasio). All. Zaffaroni. A disp. Abagnale, Rasi, Riva, Mondonico, Nichetti, Bertani, Cortinovis, Petrungaro.

ROBUR SIENA: Confente; D’Ambrosio, Buschiazzo, Baroni; Oukhadda, Arrigoni, Gerli, Serrotti (24’st Vassallo), Migliorelli; Polidori (24’st Guidone), Cesarini (43’st Ortolini). All. Dal Canto. A disp. Ferrari, Petrucci, Varga, Romagnoli, D’Auria, Da Silva, Andreoli, Setola, Argento.

Arbitro: Francesco Carrione (Castellammare di Stabia). Assistenti: Antonio Lalomia (Agrigento) e Vincenzo Madonia (Palermo).

Marcatori: 10’pt Cesarini (rig)

Ammoniti: Gusu, Guidone, Cesarini

Una grande Robur, ancora bella e meravigliosa fuori casa. I bianconeri, con un solo gol, vincono in casa dell'Albinoleffe e salgono ancora in classifica. La rete decisiva al 10', su rigore, nato da un fallo in area su Polidori. Sul dischetto va Cesarini che non sbaglia. E' il suo quinto centro stagionale. Il primo tempo resta abbastanza soporifero così come la seconda frazione dove c'è da registrare al 57' una occasione per i padroni di casa con Gelli, ma al suo tiro si oppone bene Confente. Il Siena anche se un po' in affanno porta a casa i tre punti, fondamentali per la classifica. Ora i bianconeri sono a 13 punti, in sesta posizione e a 5 punti dalla capolista Monza (che gioca fra poco contro l'Arezzo).