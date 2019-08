Robur e Pianese, debutto da incubo

Debutto stagionale da incubo per la Robur Siena e per la Pianese nel campionato di serie C. I bianconeri di Dal Canto perdono incredibilmente in casa contro l'Olbia che è andata in vantaggio al 32' con Ogunseye. Il pareggio allo scadere del primo tempo con una grandissima rete di Arrigoni, ma otto minuti dopo la ripresa Pisano ha chiuso la gara. Espulso l'esterno del Siena Oukhadda. La Pianese, alla sua prima storica partita tra i professionisti, stecca in casa della Pro Vercelli di mister Gilardino. Le zebrette hanno la prima rete di Della Morte al 51' e poi al 62' autorete di Vavassori. Espulso per doppia ammonizione Catanese della Pianese.