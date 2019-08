Dilettanti in lutto, è morto mister Stefano Celi

E' morto improvvisamente nella notte Stefano Celi, 57 anni, popolare allenatore dei dilettanti. Lo scorso anno per un periodo è stato il mister del Monteroni mentre in questa stagione aveva iniziato la guida del Serre in cui negli anni passati aveva già allenato ed era stato giocatore. La notizia è iniziata a circolare già dalle prime ore dell'alba lasciando tutti sgomenti. Il mondo dei dilettanti e il suo paese sono in lutto. La società del Serre esprime le più sentire condoglianze alla famiglia a cui si unisce il Corriere di Siena.