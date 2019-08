Robur, entusiasmo alla presentazione

La Robur si presenta alla città. Dalle ore 21 di oggi, 22 agosto 2019, si è alzato il sipario al teatro dei Rinnovati sulla nuova squadra bianconera. Entusiasmo, cori e grande attesa per l'inizio del campionato che vedrà il Siena impegnato domenica pomeriggio contro l'Olbia. Sul palco sfilano tutti i giocatori presentati da Giacomo Muzzi e Valentina Tomei. Emozionati i dirigenti, ma anche alcuni giocatori come Vassallo e Cesarini che ha sottolineato: "Ringrazio chi mi è stato vicino lo scorso anno, sono contento perchè ho lavorato benissimo e tutta la squadra è carica per iniziare". Simone Bentivoglio, neo centrocampista ed ex serie A, è stato chiaro: "Qui c'è voglia di guardare al futuro, c'è entusiasmo e ambizione. Sono contento di essere arrivato al Siena e voglio dare il mio contributo".