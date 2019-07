Serie C: Robur debutto in casa con l'Olbia. Pianese contro Pro Vercelli

La Robur esordirà in casa contro l'Olbia nella prima giornata di campionato mentre la Pianese, nel suo storico primo campionato in serie C, sarà di scena in casa della Pro Vercelli.

Il calendario del Siena:

1a - Siena - Olbia

2a - Juventus U23 - Siena

3a - Siena - Carrarese

4a - Lecco - Siena

5a - Siena - Pro Patria

6a - Monza - Siena

7a - Siena - Pistoiese

8a - AlbinoLeffe - Siena

9a - Siena - Arezzo

10a - Pergolettese - Siena

11a - Siena - Pianese

12a - Pro Vercelli- Siena

13a - Renate - Siena

14a - Siena - Gozzano

15a - Giana Eminio - Siena

16a - Siena - Pontedera

17a - Alessandria - Siena

18a - Siena - Como

19a - Novara -Siena

La Pianese, inserita nel girone A, debutterà in trasferta contro la Pro Vercelli e chiuderà in casa contro la Carrarese. Di seguito il calendario completo con le date delle gare di andata e ritorno.

1° GIORNATA: PRO VERCELLI-PIANESE

2° GIORNATA: PIANESE-AREZZO

3° GIORNATA: GIANA ERMINIO-PIANESE

4° GIORNATA: ALBINOLEFFE-PIANESE

5° GIORNATA: PIANESE-ALESSANDRIA

6° GIORNATA: PRO PATRIA-PIANESE

7° GIORNATA: PIANESE-GOZZANO

8° GIORNATA: PIANESE-JUVENTUS U23

9° GIORNATA: LECCO-PIANESE

10° GIORNATA: PIANESE-MONZA

11° GIORNATA: SIENA-PIANESE

12° GIORNATA: PIANESE-OLBIA

13° GIORNATA: PISTOIESE-PIANESE

14° GIORNATA: PIANESE-PERGOLETTESE

15° GIORNATA: RENATE-PIANESE

16° GIORNATA: PIANESE-COMO

17° GIORNATA: NOVARA-PIANESE

18° GIORNATA: PIANESE-PONTEDERA

19° CARRARESE-PIANESE