Il derby di Coppa Toscana tra il Costone e la Virtus non è solo la consueta, sentita stracittadina tra le due formazioni che sono diventate le maggiori di Siena. Non può passare inosservata, infatti, la sfida tutta in famiglia in casa Braccagni, con il padre Francesco coach dei gialloverdi e il figlio Marco da quest’anno aggregato alla prima squadra rossoblu allenata da Maurizio Tozzi. “Sarà sicuramente una bella emozione – afferma il tecnico della Piaggia. – Non capita tutti i giorni affrontare da avversario il proprio figlio. Lo faremo lealmente, con la massima sportività, ma soprattutto con l’affetto che ci lega”