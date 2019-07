Maurizio Lasi è il nuovo responsabile del settore giovanile della Virtus e lo rimarrà per i prossimi 3 anni. Giocatore di esperienza (18 anni in serie A1 e A2 con 6 promozioni), ex capitano e bandiera della Mens Sana, da assistente ha lavorato al fianco di Pancotto, Alberto Bucci e Capobianco, mentre da head coach ha conquistato, nel maschile, un salto in serie A (e i play off nella stagione successiva) e due dalla B1 all'A2. Nel femminile, invece, ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia, due Coppe di Lega e ha raggiunto 2 volte le finali di Eurolega. L'estate scorsa è stato chiamato dalla Mens Sana per riorganizzare il settore giovanile, adesso passa all'altra società di Siena. "La nostra scelta - spiega il presidente Fabio Bruttini - conferma la volontà di potenziare ulteriormente il vivaio, per raggiungere livelli elevati”.