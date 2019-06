Arriva l'ondata di caldo africano. Secondo gli esperti di 3B meteo "ci vorrà ancora qualche giorno prima che raggiunga la sua massima espansione e intensità sull'Italia. Le temperature saliranno inesorabilmente nei giorni a seguire fino a raggiungere la soglia dei 40°C tra le giornate di giovedì e venerdì. In particolare nella giornata di venerdì si potrebbe sfondare la soglia dei 40°C in Piemonte. Per alcune regioni sarà caldo asciutto, per altre caldo afoso. Nel mirino la Sardegna, l'Italia settentrionale e la fascia centrale tirrenica fino all'Umbria".