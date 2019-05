"Diritto Penale e Paradigma Liberale", venerdì e sabato a Pontignano

Alcuni tra i più illustri penalisti italiani provenienti dal mondo universitario e della magistratura si ritroveranno, venerdì 24 e sabato 25 maggio, alla Certosa di Pontignano, per un importante dibattito sullo stato dell'arte in tema del rispetto dei principi e delle garanzie dei principali istituti del diritto penale nonché sulle più recenti riforme in materia, dal titolo "Diritto Penale e Paradigma Liberale".

La Camera Penale di Siena e Montepulciano promuove lo svolgimento dell'evento/dibattito, organizzato dall'Università di Siena in collaborazione con l'Unione delle Camere Penali Italiane. Saranno due giorni di intensi e interessanti lavori ai quali prenderanno parte illustri relatori sia del mondo dell'accademia che della magistratura. La partecipazione sarà gratuita sino ad esaurimento posti previa iscrizione alla mail: convegnosiena2019@gmail.com.