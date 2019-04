Monica Bellucci si candida a sindaco. Ma...

La splendida Monica Bellucci candidata a sindaco di San Giustino (Perugia) nelle elezioni amministrative del 26 maggio. "Una notizia che piomba come un fulmine a ciel sereno sulla vita della cittadina" secondo saturnonotizie.it che l'ha riportata. Ma come? Le Bellucci si lancia in politica? E' solo un Pesce d'aprile. Uno scherzo che il seguito sito ha voluto fare ai suoi lettori. Nell'articolo di saturnonotizie.it si legge che "... la scelta di entrare in campo da parte dell’attrice sta creando un enorme polverone a San Giustino, con i candidati Fratini e Vitali fortemente preoccupati, non tanto per lo spessore politico dell’attrice, quanto per la ricaduta mediatica che questa sua decisione potrebbe avere nel territorio. Per lunedì prossimo, 8 aprile, è prevista la presentazione ufficiale di Monica Bellucci al cinema teatro Astra di San Giustino". Insomma un Pesce in grande stile.

