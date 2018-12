Ponte dell'Immacolata tra pioggia, neve e venti di burrasca

WEEKEND DELL’IMMACOLATA TRA SOLE E VELOCI ACQUAZZONI “Ci attende un weekend dell’Immacolata decisamente vivace e dinamico sull’Italia con una perturbazione in arrivo dalle Isole Britanniche”. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: “Il fronte raggiungerà il Nord la sera del 7 dicembre con precipitazioni sparse che tenderanno a concentrarsi soprattutto sul Nordest per poi estendersi alle tirreniche nella notte. Sabato 8 il fronte attraverserà rapidamente il centrosud portando rovesci e temporali sparsi al mattino seguiti da un veloce miglioramento. Miglioramento che sarà già effettivo al Nord salvo nevicate sulle Alpi di confine. Domenica 9 dicembre un nuovo impulso dal Nord Europa rinnoverà qualche rovescio o temporale di passaggio al Centrosud, contestualmente ad una intensificazione delle nevicate sulle Alpi di confine”.

VENTI FORTI E MAREGGIATE “La caratteristica principale di questo peggioramento sarà senza dubbio il vento, che soffierà anche forte di Tramontana e Maestrale”, avverte Ferrara di 3bmeteo.com “in particolare il 9 ci attendiamo raffiche di oltre 60-70km/h su gran parte del Centrosud ma a tratti anche al Nordovest, mentre sulla Sardegna si potranno superare anche raffiche di 100km/h. I mari dunque saranno agitati con onde anche superiori ai 4-5 metri al largo tra Tirreno, Sicilia, Sardegna, Corsica e probabili difficoltà nei collegamenti con le Isole minori.”

ANDARE A SCIARE? ATTENZIONE A NEVE E VENTO “Come anticipato le Alpi saranno interessate da nevicate, in particolare domenica 9 e sui settori di confine, mediamente oltre i 1100-1500m di quota ma anche più in alto domenica mattina. I settori maggiormente coinvolti saranno quelli di confine della Valle d’Aosta, a tratti l’alta Val Susa, l’alta Ossola, il livignasco, l’alta Valtellina, la Valchiavenna e i settori confinali dell’Alto Adige. Neve a tratti anche di moderata intensità potrà così interessare località come Courmayeur, Sestriere, Madesimo, Livigno, il Passo del Tonale, tutta la zona delle Venoste-Senales, il Passo del Brennero; nevischio a tratti possibile anche su Val Badia-Pusteria-Gardena e l’area di Cortina d’Ampezzo. Il tutto verrà accompagnato da venti a tratti forti e rafficati da Nord, soprattutto in alta quota, con raffiche anche superiori ai 70-80km/h sopra i 2000-2500m”.

DOPO L’IMMACOLATA CLIMA PIU’ FREDDO “Nella prossima settimana gran parte dell’Europa centro-orientale verrà interessata da una vasta irruzione di aria artica che dalla Scandinavia dilagherà fin sul cuore dell’Europa centrale, con tracollo delle temperature e diffuse gelate. L’aria fredda raggiungerà anche l’Italia portando un generale calo delle temperature e rovesci su adriatiche e Sud. Da metà della prossima settimana potrebbe inoltre giungere una nuova perturbazione con neve anche a quote basse sul Nordovest, ma questa resta una linea di tendenza che necessiterà di conferme”, concludono da 3bmeteo.com.