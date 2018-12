Il chitarrista Marcin Patrzalek è il vincitore di Tu si que vales 2018 - Il video

Il giovane chitarrista polacco Marcin Patrzalek è il vincitore dell'edizione 2018 di Tu si que vales, programma del sabato di Canale 5. Marcin è stato incoronato con il televoto al termine di una avvincente finale in cui si è esibito con una prestazione che ha lasciato a bocca aperta i componenti della giuria: Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari. Hanno festeggiato il vincitore anche da Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni.

Il video della finale

Marcin, come si legge nel sito della trasmissione, ha iniziato a suonare la chitarra classica a 10 anni per caso. Suo padre, per occuparlo durante le vacanze estive, lo ha iscritto ad un corso di chitarra classica e la passione è stata immediata. Nel tempo ha imparato il fingerstyle (la tecnica del pizzicare le corde col dito senza plettro) a cui ha unito l’uso della cassa della chitarra sviluppando uno stile suo chiamato “Percussive Fingerstyle”. Utilizzerà i 100mila euro del premio per studiare musica in America.