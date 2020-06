Toscana, il Lago dell'Accesa premiato con le 5 Vele da Legambiente e Touring Club Italiano

La pulizia delle acque e il particolare ecosistema pressoché intatto del Lago dell’Accesa, nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), sono stati apprezzati anche quest’anno da Legambiente e Touring Club Italiano (www.touringclub.it/vacanzeitaliane) che hanno confermato per il 2020 il riconoscimento delle 5 Vele, marchio di qualità che dà accesso a Vacanze Italiane, la nuova guida on line che raccoglie oltre 200 proposte di viaggi inaspettati a due passi da casa. Dal Nord al Sud della penisola trekking, viaggi in bici, vacanze a piedi, in canoa o a cavallo, nell’entroterra, tra borghi e cammini storici, senza dimenticare le località marine e lacustri a cinque Vele e tra queste proprio il Lago dell’Accesa. La conferma, in mancanza di una cerimonia pubblica come tradizione negli scorsi anni a causa dell’emergenza Covid-19, è arrivata con una comunicazione ufficiale da parte di Legambiente. «Riempie d’orgoglio sapere che il Lago dell’Accesa è l’unica realtà lacustre premiata in Toscana e nel Centro Italia - commenta il sindaco Marcello Giuntini - al settimo posto dopo i grandi laghi del Nord».

