La Biblioteca comunale degli Intronati è pronta a ripartire. Il primo passo, il 15 giugno, sarà la riattivazione, esclusivamente su prenotazione, del servizio di restituzione dei libri in prestito. Chi ha ancora volumi riceverà una comunicazione con le informazioni utili per la restituzione del materiale e indicazioni per poter eventualmente modificare l’appuntamento fissato. Per la tutela dell’utenza e del personale, questa nuova modalità ha lo scopo di agevolare le operazioni di riconsegna (sono oltre 2.000 i libri attualmente in prestito) ed evitare assembramenti. Libri e documenti, non potendo essere sanificati per motivi di conservazione, una volta rientrati dovranno osservare un periodo di isolamento di sette giorni, così come previsto dalle disposizioni in vigore per il contenimento della diffusione del Coronavirus. In un secondo momento, e in data da definire, verrà riattivato il servizio di prestito, che si svolgerà, anch’esso, esclusivamente su prenotazione e per il quale sono allo studio i dettagli operativi. Il servizio di consultazione, data la delicatezza della situazione, avrà invece tempi più lunghi.