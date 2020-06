Violano le norme anti assembramento e poi aggrediscono i Carabinieri: arrestati

Violano le norme anti assembramento, oppongono resistenza con violenza ai carabinieri e poi, in caserma, continuano con il loro atteggiamento aggressivo. Succede a Poggibonsi. I carabinieri hanno tratto in arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale un italiano di 40 anni e un senegalese di 29, entrambi residenti nel capoluogo valdelsano, con precedenti denunce a carico.

I due, identificati unitamente ad altri giovani presso un locale pubblico, nel corso delle operazioni di contestazione di sanzioni amministrative nei loro confronti, per violazioni delle norme anti assembramento per il contenimento della pandemia da Covid 19, minacciavano e ingiuriavano ripetutamente i militari, opponendo infine resistenza e violenza fisica nel corso del tentativo inutilmente operato dai militari di ricondurli alla calma. Tale atteggiamento aggressivo proseguiva all’interno dei locali della caserma dove erano stati condotti, degenerava e richiedeva l’intervento di altri militari per contenerne la foga (un militare ha dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso). Gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.

Leggi anche: super vincita a Poggibonsi.