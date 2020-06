Jovanotti e la magia di Bagno Vignoni: "Un gioiello mondiale, visitatelo all'alba o quando c'è poca gente"

Siena e la sua provincia hanno trovato un testimonial perfetto. E che non costa nulla. Lorenzo Cherubini, per tutti Jovanotti, continua a fare blitz in Toscana con la sua bici e a scattare foto in alcuni dei posti più belli e postarli sul suo profilo Instagram. Con grande riscontro da parte dei suoi followers. Dopo Pienza (clicca qui) e Siena (clicca qui), stavolta il cantante romano che abita a Cortona in provincia di Arezzo, ha fatto una sosta a Bagno Vignoni. La frazione del comune di San Quirico d'Orcia è famosa nel mondo per la "piazza delle sorgenti", al centro del borgo, punto in cui Jovanotti ha scelto di essere immortalato.

"Bagno Vignoni è uno dei gioielli veri della Toscana e del mondo, se vi capita visitatelo all’alba o quando siete in pochi, magari un giorno d’estate quando si schianta di caldo e i turisti stanno a bordo piscina negli agriturismi. Qui c’è la magia degli elementi" ha scritto il cantante facendo il pieno di like (35mila in quattro ore). L'ennesimo spot incredibile.