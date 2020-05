Esame di maturità, ecco i presidenti di commissione in Toscana. Come avverrà l'esame

Sul sito dell'Ufficio scolastico della Regione Toscana sono stati pubblicati i nomi dei presidenti di commissione per gli esami di maturità 2020 in programma dal 17 giugno. Il 16 maggio nell'ordinanza sugli esami emanata dal Miur è stato definito nel dettaglio come si svolgerà l'esame. Sarà un maxi orale sulla base di materiale che verrà fornito agli studenti. Di che materiale si tratta? Un testo, un documento, una esperienza, un progetto ed un problema. L'esame durerà 60 minuti e ogni giorno saranno esaminati almeno cinque studenti. Discussione di un elaborato sulle discipline di indirizzo (da inviare entro il 13 giugno), discussione di un testo di italiano su un argomento del quinto anno, analisi del materiale scelto dalla commissione, esposizione dell'esperienza dell'alternanza scuoola-lavoro, confronto su cittadinanza e Costituzione. Queste le fasi previste durante il maxi orale. Clicca qui per leggere l'elenco regionale dei presidenti di commissione in Toscana.